وزير تجارة وصناعة كوريا الجنوبية يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، “جو هيون هوان”، وزير التجارة والصناعة في كوريا الجنوبية، قادمًا على رأس وفد من “سول” عبر الإمارات.

ومن المقرر أن يبحث زيارة “هوان”، خلال الزيارة دعم علاقات التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية، حسبما أفاد مراسلنا.

واستقبل “هوان”، لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، سفير كوريا الجنوبية لدى مصر “جونج كوانج كيون”، فضلًأ عن عدد من أعضاء السفارة بالقاهرة .

ومن المقرر أن يشارك في فعاليات منتدى الأعمال المصري الكوري، والذي تنظمه كل من جمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية التجارة الدولية الكورية.

ويحضر نظيره المصري، والذي يبحث آفاق التعاون الاقتصادي، والاستثماري بين البلدين، المناخ المالي، والاستثماري في مصر.

كما يبحث فرص الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، والطاقة، وقناة السويس .

يُضم الوفد المرافق لوزير التجارة الكوري 23 راكبًا، يمثلون بعض الهيئات، المصانع الكورية، اتحاد الصناعات الصغيرة، والمتوسطة الكوري، فضلًا عن جمعية سيدات الأعمال الكورية، وجمعية المستوردين الكورية، بالإضافة إلى ممثلين من هيئة الطاقة الكورية .