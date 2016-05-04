أسعار النفط تستقر بعد انخفاضها على مدى يومين بفعل تباطؤ النمو العالمي

استقرت أسعار النفط ،اليوم الأربعاء، بعد تراجعها على مدى يومين متتاليين بسبب مخاوف من أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع الإنتاج في الشرق الأوسط إلى زيادة المعروض العالمي.

وبحسب “رويترز”فأنه جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة عند 45.02 دولار للبرميل بزيادة 5 سنتات عن التسوية السابقة، كما ارتفع الخام الأمريكي 11 سنتا إلى 43.76 دولار للبرميل.

وجاء استقرار الأسعار اليوم، بعد جلستين متتاليتين هبط فيهما برنت بنحو 7% فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 5% مقارنة مع مستوياتهما في نهاية أبريل، بسبب زيادة الإنتاج في الشرق الأوسط وظهور مؤشرات جديدة على التباطؤ الاقتصادي في آسيا.

وتراجع إنتاج النفط الأمريكي من الذروة التي بلغها في الصيف الماضي عند 9.6 مليون برميل يوميا إلى نحو 8.9 مليون برميل يوميًا حاليًا بما أدى لأكبر موجة إفلاس تشهدها الشركات الأمريكية في تاريخها.