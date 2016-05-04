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نشوب حريق بمحول كهرباء فى سوهاج والأهالى يتمكنون من إخماده

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نشوب حريق بمحول كهرباء فى سوهاج والأهالى يتمكنون من إخماده نشوب حريق بمحول كهرباء فى سوهاج والأهالى يتمكنون من إخماده
تمكن الأهالى بناحية قرية الرشايدة دائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج من السيطرة على حريق نشب بمحول كهرباء دون حدوث خسائر بشرية.

وبالانتقال والفحص بمعرفة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية، وتبين إخماد الحريق بمعرفة الأهالى، وحدوث شرز وانبعاث دخان بمحول قدرته 200 ك . ف معلق أعلى عمود إنارة بذات الناحية.

وبسؤال محمود ياسين محمود خلاف رئيس كهرباء العسيرات، أفاد بأن سبب الحريق ماس كهربائى داخل المحول نظراً لارتفاع درجة الحرارة، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وجارى إصلاح العطل بمعرفة المختصين بهندسة كهرباء العسيرات، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 975 إدارى المركز لسنة 2016، وجار العرض على النيابة العامة.


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مصر 365

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