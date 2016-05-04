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فيات تتعاون مع جوجل لتصنيع سيارات ذكية بدون سائق

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فيات تتعاون مع جوجل لتصنيع سيارات ذكية بدون سائق فيات تتعاون مع جوجل لتصنيع سيارات ذكية بدون سائق

سيارات ذكية

تتجه شركة “فيات كرايسلر”، إلى إمداد “ألفابت” وهي الشركة الأم لجوجل، بمئات السيارات الذكية لتجريب قيادتها من دون سائق.
> وتتعاون “فيات” مع “ألفابت” لأول مرة، عبر عقد أعلن عن توقيعه، الثلاثاء، بغرض إدخال تقنيات وبرامج متقدمة للسيارة حتى تجعلها قادرة على رصد كل ما يدور حولها.

وبموجب العقد، سيشتغل مهندسون من جوجل، جنبا إلى جنب، مع نظرائهم في شركة “فيات”، في موقع مشترك بولاية ميشغان الأميركية لتصنيع السيارات الذكية.

وينتظر أن تخضع تلك السيارات لاختبارات فنية خلال العام الحالي، على أن تتحرك فعلا على الطرق سنة 2017، بحسب ما ذكر موقع “ذي نيكست ويب”.

ويقول القائمون على مشروع الشراكة إن السيارة التي تقود نفسها عن طريق التكنولوجيا من شأنها أن تجعل الطرق أكثر أمانا، كما أنها ستتيح إمكانية التنقل بسهولة لمن لا يتقنون القيادة.

 

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