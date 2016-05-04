أخبار عاجلة

الريال يطلق جرس الإنذار قبل موقعة البايرن -
بث مباشر.. «مانشستر يونايتد × سندرلاند» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. «روما Vs بولونيا» بـ«الكالتشيو» -
صلاح أساسيًا أمام بولونيا في «الكالتشيو» -
الأخبار - الصحفي عاطف دعبس يكشف عن تحفظ الشرطة على "رأس" الإرهابي المفجر نفسه بالكنيسة -
الأخبار - د. صلاح حسب الله : هناك ضرورة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون أسرع في هذه القضايا -
عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات -
البورصة تخسر 7 مليارات جنيه متأثرة بتفجيرات طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق -
نقابة الصحفيين تدين تفجير كنيسة «مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مجلس الأمن يعتمد قرارًا يحمي المنشآت الطبية والعاملين بها خلال النزاعات المسلحة

Google+ Print
مجلس الأمن يعتمد قرارًا يحمي المنشآت الطبية والعاملين بها خلال النزاعات المسلحة مجلس الأمن يعتمد قرارًا يحمي المنشآت الطبية والعاملين بها خلال النزاعات المسلحة

عدد من المشاركين باجتماع مجلس الأمن

صرح السفير عمرو أبو العطا، مندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، بأنه في مستهل رئاسة مصر لمجلس الأمن، تم اليوم الأبعاء، اعتماد القرار رقم 2286 حول الرعاية الطبية في النزاعات المسلحة بالإجماع.

وأضاف أن شارك في صياغة القرار، وفود مصر، اليابان، إسبانيا، نيوزيلندا، وأوروجواي، وتم تبنيه من قبل أكثر من 85 دولة من أعضاء الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن صباح اليوم الأربعاء، برئاسته، وبمشاركة “بان كي مون”، سكرتير عام الأمم المتحدة، و”بيتر ماورير”، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، و”جوان ليو”، رئيسة منظمة أطباء بلا حدود.

وجاءت الكلمة المصرية، خلال الجلسة، لتسلط الضوء على الأسلوب الفريد الذي تم به بلورة هذه المبادرة، ولعلها، والتي تعد المرة الأولى التي يشترك فيها خمسة من الأعضاء المنتخبين في مجلس الأمن في جهد جماعي لصياغة مشروع قرار.

كما شاركوا في قيادة، وتنسيق المشاورات حوله بأسلوب منفتح، وشفاف، وجامع مع كافة أعضاء المجلس، وصولًا إلى اعتماده بالإجماع.

وأضاف المندوب الدائم، أن العالم اليوم يشهد ظاهرة مقلقة للغاية تتمثل في تنامي وتيرة الهجمات الموجهة ضد المنشآت الطبية، والعاملين في المجال الطبي، فضلًا عن قيام أطراف النزاعات المختلقة بوضع العراقيل أمام نفاذ الخدمات الطبية للمحتاجين.

ونوه إلى إيمان مصر بأن مثل هذه الهجمات إنما تؤجج مشاعر الكراهية والاحتقان بين أطراف النزاع، وأطياف المجتمع المختلفة، بما يقوض فرص التوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات الدائرة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري

«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري

إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب

إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب

السفير البريطاني للمصريين: نشارككم الحزن

السفير البريطاني للمصريين: نشارككم الحزن

"الكنيسة الكاثوليكية" تنفي إلغاء زيارة البابا فرنسيس لمصر.. وتدعو الجميع إلى الهدوء

"الكنيسة الكاثوليكية" تنفي إلغاء زيارة البابا فرنسيس لمصر.. وتدعو الجميع إلى الهدوء