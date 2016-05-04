نظيف يغيب عن حضور جلسة الحكم عليه فى الكسب غير المشروع

تغيب أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق وحضر دفاعه وجيه نجيب عبد الملاك المحامى إلى محكمة النقض بدار القضاء العالى، وذلك لحضور جلسة الحكم على نظيف أمام دائرة الأربعاء (أ) بمحكمة النقض، برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، فى قضية اتهامه باستغلال النفوذ ومنصبه السابق، وارتكاب جرائم الكسب غير المشروع.

وأكد وجيه نيب عبد الملاك دفاع نظيف، أن حضور نظيف جلسة الحكم اليوم غير إلزامى، حيث إنه مفرج عنه بقرار من المحكمة، وبالرغم أن حضوره إلزامى ووجوبى فى جلسات الموضوع، إلا أنه غير ملزم فى جلسة الحكم، حيث حدد قانون الإجراءات الجنائية حضور المتهم فى جلسات الموضوع فقط، فلا يصح حضور الدفاع أو إبداء دفاعه إلا فى حضور المتهم، ولكن لأنه معلوم المسكن فلا داعى للقبض عليه وأفرج عنه بقرار المحكمة.

وأشار محامى نظيف، أنه قضة مدة الحبس الاحتياطى المقررة فى تلك القضية، والمقدرة بـ 18 شهرا وقضى فترة حبس فى تلك القضية بلغت سنتين وشهرين و22يوما.

يذكر أن هذه هى مرحلة التقاضى الأخيرة أمام نظيف، ويعتبر حكم المحكمة الصادر حكما نهائيا وباتا وغير قابل للطعن.

كان جهاز الكسب غير المشروع، قرر إحالة "نظيف" لمحكمة جنايات القاهرة، التى قضت حضوريا فى 13 سبتمبر 2012 بسجنه 3 سنوات، وتغريمه 4 ملايين و586 ألفاً و120 جنيهاً، وألزمته برد مثل هذا المبلغ، وطعن كل من المتهم والنيابة العامة أمام النقض بتاريخ 6 نوفمبر 2012. وقضت محكمة النقض بتاريخ 13 يونيو 2013، بقبول طعن النيابة العامة والمحكوم عليه، وقررت إعادة القضية إلى دائرة أخرى، وفى 22 يوليو 2015 قضت جنايات القاهرة بسجنه 5 سنوات، وتغريمه 53 مليوناً و353 ألفاً و133 جنيهاً، وإلزامه برد مبلغ 48 مليوناً و613 ألفاً و347 جنيهاً. وتقدم دفاع أحمد نظيف بطعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض، وقررت قبول الطعن شكلا، ونقض الحكم المطعون عليه، وقضت بإعادة محاكمته ونظر الموضوع أمامها باعتبارها آخر محطات القضية.

بالصور.. 4 مايو.. الحكم على أحمد نظيف فى قضية الكسب غير المشروع

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