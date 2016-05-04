زحام مرورى بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائرى تجاه الأوتوستراد

توقفت حركة المرور أمام العديد من السيارات، اليوم الأربعاء، بسبب حادث تصادم سيارتين ملاكى أعلى الطريق الدائرى أمام المتجه من مخرج العين السخنة وفى طريقه إلى الأوتوستراد، وانتقل رجال المرور إلى المكان، وتم سحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من غرفة النجدة بحادث تصادم أعلى الطريق الدائرى، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لإزالة حطام الحادث.

توقف حركة المرور بسبب تعطل سيارة أعلى الوصلة المعلقة بكوبرى أكتوبر

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