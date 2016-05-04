قائد الجيش الباكستاني يصدق على الحكم باعدام 11 عضوًا بـ«طالبان»

صدق قائد الجيش الباكستاني رحيل شريف، على أحكام باعدام 11 من أعضاء حركة طالبان.

وكان قد أُدين الأعضاء السالفي الذكر، بالإرهاب، الخطف، وشن هجمات على المدنيين، فضلًا عن الاعتداء على ضباط الشرطة والجيش.

وأوضح الجيش، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، أن “شريف”، صدق على الأحكام بالنظر إلى أن المتهمين مثلوا أمام محاكم عسكرية.

وكانت باكستان، قد بدأت المحاكمات العسكرية للمشتبه في صلتهم بالإرهاب بعد وقف تعليق تنفيذ عقوبة الاعدام عقب مذبحة مدرسة بيشاور، التي قتل فيها أكثر من 150 شخصًا معظمهم من الأطفال في أواخر عام 2014.