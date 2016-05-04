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كندا تجلي 60 ألف مواطن بعد اندلاع حريق غابات ضخم

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كندا تجلي 60 ألف مواطن بعد اندلاع حريق غابات ضخم كندا تجلي 60 ألف مواطن بعد اندلاع حريق غابات ضخم

حريق كندا – المصدر AP

أمرت السلطات الكندية، بإجلاء نحو 60 ألف ساكن في مدينة فورت ماكموراي بشمال مقاطعة ألبرتا غربي البلاد، بسبب حريق غابات كبير وسحب دخان غطت المدينة، وفق ما أعلنت أجهزة الطوارئ.

وقالت فرق الطوارئ إن “كامل مدينة فورت ماكموراي يخضع لأمر إجلاء إلزامي” باستثناء حديقة قرب نهر في وسط المدينة ومنطقة تقع جنوب المطار.

وصدر في وقت سابق أمر بإجلاء نحو 30 ألف ساكن يقطنون 10 أحياء في هذه المدينة النفطية التي يبلغ تعدادها 100 ألف ساكن.

وتشكلت طوابير طويلة من السيارات المتجهة شمالًا، بحسب صور التلفزيون.

وبحسب شهادات نقلتها وسائل إعلام محلية فإن محطات بنزين انفجرت واندلعت النار في العديد من المنازل.

 

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