أخبار عاجلة

الريال يطلق جرس الإنذار قبل موقعة البايرن -
بث مباشر.. «مانشستر يونايتد × سندرلاند» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. «روما Vs بولونيا» بـ«الكالتشيو» -
صلاح أساسيًا أمام بولونيا في «الكالتشيو» -
الأخبار - الصحفي عاطف دعبس يكشف عن تحفظ الشرطة على "رأس" الإرهابي المفجر نفسه بالكنيسة -
الأخبار - د. صلاح حسب الله : هناك ضرورة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون أسرع في هذه القضايا -
عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات -
البورصة تخسر 7 مليارات جنيه متأثرة بتفجيرات طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق -
نقابة الصحفيين تدين تفجير كنيسة «مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

القوات الخاصة الليبية: العثور على مستندات تثبت تورط داعش فى اختطاف جنود

Google+ Print
القوات الخاصة الليبية: العثور على مستندات تثبت تورط داعش فى اختطاف جنود القوات الخاصة الليبية: العثور على مستندات تثبت تورط داعش فى اختطاف جنود

عثرت القوات الخاصة الليبية "الصاعقة" بإحدى المزارع ببنغازى بليبيا على مستندات تثبت تورط تنظيم داعش فى اختطاف جنود من قوات الصاعقة وقتلهم وقطع رؤسهم والتنكيل بجثثهم.

وقال المتحدث باسم القوات الخاصة العقيد ميلود الزوى- فى تصريح اليوم "إن قوات الصاعقة عثرت فى إحدى المزارع بمدينة بنغازى- بعد تحريرها من قبضة تنظيم داعش- على مستندات تثبت تورط التنظيم فى اختطاف جنود من قوات الصاعقة وقتلهم منذ عام 2014 ".

وأوضح الزوى أن كافة المستندات التى عثر عليها تثبت الأعمال الإجرامية والإرهابية لتنظيم داعش، وستكون أمام جهات التحقيق المختصة، داعيا الجهات القضائية للتعاون معهم لإثبات هذه الجرائم الإرهابية للتنظيم فى بنغازى، موضحا أن أسماء جنود القوات الخاصة الذين تم اختطافهم وقتلهم وعثر على أسمائهم فى كشوف تابعة تنظيم "داعش"، موثقين فى سجلات المفقودين بالقوات الخاصة الليبية منذ عام 2014.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365