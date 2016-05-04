القوات الخاصة الليبية: العثور على مستندات تثبت تورط داعش فى اختطاف جنود

عثرت القوات الخاصة الليبية "الصاعقة" بإحدى المزارع ببنغازى بليبيا على مستندات تثبت تورط تنظيم داعش فى اختطاف جنود من قوات الصاعقة وقتلهم وقطع رؤسهم والتنكيل بجثثهم.

وقال المتحدث باسم القوات الخاصة العقيد ميلود الزوى- فى تصريح اليوم "إن قوات الصاعقة عثرت فى إحدى المزارع بمدينة بنغازى- بعد تحريرها من قبضة تنظيم داعش- على مستندات تثبت تورط التنظيم فى اختطاف جنود من قوات الصاعقة وقتلهم منذ عام 2014 ".

وأوضح الزوى أن كافة المستندات التى عثر عليها تثبت الأعمال الإجرامية والإرهابية لتنظيم داعش، وستكون أمام جهات التحقيق المختصة، داعيا الجهات القضائية للتعاون معهم لإثبات هذه الجرائم الإرهابية للتنظيم فى بنغازى، موضحا أن أسماء جنود القوات الخاصة الذين تم اختطافهم وقتلهم وعثر على أسمائهم فى كشوف تابعة تنظيم "داعش"، موثقين فى سجلات المفقودين بالقوات الخاصة الليبية منذ عام 2014.

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