بالصور.. محافظ الأقصر يناقش مشروع تطوير معبد إسنا

مراسل «ONA»:

عقد محافظ الأقصر محمد بدر، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا بمبنى مجلس مدينة إسنا، لمناقشة مشروع تطوير معبد إسنا، وذلك بحضور عضو المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية الدكتورة سمية بهي الدين، ورئيس مدينة إسنا محمد سيد سليمان.

وحضر الاجتماع، أعضاء مجلس النواب عن دائرة مدينة إسنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثلين عن منطقة آثار مصر العليا، وعدد من أصحاب البازارات وأهالي المنطقة المحيطة بالمعبد التي تدخل في إطار مشروع التطوير.

وقال محافظ الأقصر، إنه سيتم وضع مخطط تفصيلي، للارﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﺒﺪ إﺳﻨﺎ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ الأﺛﺮﯾﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻌﺒﺪ، مشيراً إلى أن المخطط سيشمل ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤدخل وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺎزارات اﻟﻤﺆدﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺒﺪ إﺳﻨﺎ، لاﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻌﺒﺪ وﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ بهدف تدفق الحركة السياحية على المعبد، وتوفير كافات الخدمات اللائقة التي تناسب السائحين.

فيما قالت الدكتورة سمية بهي الدين، إن تطوير المنطقة سيتم بشكل حضاري تستخدم خلاله تصميمات موحدة لشكل المباني والدهانات وأشكال النوافذ والأبواب والشرفات، مع وضع تصميمات للشوراع تتلائم مع طابع المنطقة الأثرية.

وعقب الإجتماع قام محافظ الأقصر والوفد المرافق له بجولة تفقدية للمنطقة المؤدية والمحيطة بمعبد إسنا، لمعاينة الوضع على الطبيعة، كما تفقد وكالة اﻟﺠﺪاوي الملاصقة لمعبد إسنا التي من المقرر أن تخضع لعملية ترميم تحت إشراف وزارة الآثار، كما قام بتفقد ﺳﻮق اﻟﻘﯿﺴﺎرﯾﺔ المجاور لمعبد إسنا، والذي يعد من أﻗﺪم الأسواق في الفترة المعاصرة ﻓﻲ إسنا، وتفقد اﻟﻤﺌﺬﻧﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ بمحيط المعبد والتي تعد ﻣﻦ أﻗﺪم اﻟﻤﺂذن ﻓﻲ إسنا.