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أحمد حمدي: أنتظر الفرصة مع يول.. ولم أتلق عروضا رسمية

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أحمد حمدي: أنتظر الفرصة مع يول.. ولم أتلق عروضا رسمية أحمد حمدي: أنتظر الفرصة مع يول.. ولم أتلق عروضا رسمية

قال أحمد حمدي لاعب الأهلي الشاب إنه يتمنى المشاركة في المباريات مع الفريق في الفترة المقبلة تحت قيادة المدير الفني الهولندي مارتن يول.

وشارك حمدي في 6 لقاءات بالدوري هذا الموسم منها 5 تحت قيادة المدرب السابق للأهلي جوزيه بيسيرو البرتغالي.

وقال حمدي للصحفيين:"أنتظر المشاركة في المباريات مع الجهاز الفني الجديد للفريق".

وأضاف "لم أحسم قراري بعد سواء بالاستمرار أو الرحيل. لم تصلني عروض رسمية من المقاولون العرب والاتحاد كما تردد".

وأردف "أتدرب بجدية لنيل ثقة يول. عدم مشاركتي ليس معناها تفكيري في الرحيل".

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