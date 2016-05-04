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المعهد السويدى بالإسكندرية يستضيف 3 مخرجات عن السينما المستقلة الخميس

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المعهد السويدى بالإسكندرية يستضيف 3 مخرجات عن السينما المستقلة الخميس المعهد السويدى بالإسكندرية يستضيف 3 مخرجات عن السينما المستقلة الخميس
يستضيف المعهد السويدى بالإسكندرية، ثلاث مخرجات لأفلام مختلفة للحديث عن السينما المستقلة فى ندوة بعنوان "السينما المصرية المستقلة: المرأة بكاميرا المرأة"، وذلك الخميس القادم الموافق 5 مايو.

ويدير الندوة مخرجات شابات وهم ميسون المصرى صاحبة فيلم "عايدة" ونادين صليب صاحبة فيلم "أم غايب" وندى رياض صاحبة فيلم "افتراضى" للحديث عن تجارب المخرجات فى السينما المصرية المستقلة وصورة المرأة فى هذه الأفلام.

يأتى ذلك فى إطار برنامج المعهد السويدى للاهتمام بالمرأة والذى يهدف إلى خلق مساحات للمرأة للتعبير والسرد من خلال أحداث ثقافية وفنية.

- مدير المعهد السويدى بالإسكندرية: وثائق وكيليكس وبنما ليس لها علاقة بالصحافة
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