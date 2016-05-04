أخبار عاجلة

الريال يطلق جرس الإنذار قبل موقعة البايرن -
بث مباشر.. «مانشستر يونايتد × سندرلاند» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. «روما Vs بولونيا» بـ«الكالتشيو» -
صلاح أساسيًا أمام بولونيا في «الكالتشيو» -
الأخبار - الصحفي عاطف دعبس يكشف عن تحفظ الشرطة على "رأس" الإرهابي المفجر نفسه بالكنيسة -
الأخبار - د. صلاح حسب الله : هناك ضرورة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون أسرع في هذه القضايا -
عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات -
البورصة تخسر 7 مليارات جنيه متأثرة بتفجيرات طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق -
نقابة الصحفيين تدين تفجير كنيسة «مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الاقصر يناقش مشروع تطوير معبد إسنا وتنمية المنطقة الأثرية

Google+ Print
محافظ الاقصر يناقش مشروع تطوير معبد إسنا وتنمية المنطقة الأثرية محافظ الاقصر يناقش مشروع تطوير معبد إسنا وتنمية المنطقة الأثرية
عقد محافظ الأقصر محمد بدر، مساء امس اجتماعاً موسعاً بمبنى مجلس مدينة إسنا، لمناقشة مشروع تطوير معبد إسنا، وذلك بحضور عضو المجلس التخصصى للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية الدكتورة سمية بهي الدين، ورئيس مدينة إسنا محمد سيد سليمان.

حضر الاجتماع، أعضاء مجلس النواب عن دائرة مدينة إسنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثلين عن منطقة آثار العليا، وعدد من أصحاب البازارات وأهالي المنطقة المحيطة بالمعبد التى تدخل فى إطار مشروع التطوير.

وقال محافظ الأقصر، أنه سيتم وضع مخطط تفصيلى، للإرتقاء بالب?ئة العمران?ة لمنطقة معبد إسنا وتنم?ة المنطقة الأثر?ة حول المعبد، مشيراً إلى أن المخطط سيشمل تطو?ر المدخل ومنطقة البازارات المؤد?ة إلى معبد إسنا، لاستغ?ل الموقع المركزى لمنطقة المعبد وتطو?رھا بهدف تدفق الحركة السياحية على المعبد، وتوفير كافات الخدمات اللائقة التي تناسب السائحين.

وقالت الدكتورة سمية بهي الدين، أن تطوير المنطقة سيتم بشكل حضارى تستخدم خلاله تصميمات موحدة لشكل المبانى والدهانات وأشكال النوافذ والأبواب والشرفات، مع وضع تصميمات للشوراع تتلائم مع طابع المنطقة الأثرية.

وعقب الاجتماع قام محافظ الأقصر والوفد المرافق له بجولة تفقدية للمنطقة المؤدية والمحيطة بمعبد إسنا، لمعاينة الوضع على الطبيعة، كما تفقد وكالة الجداوي الملاصقة لمعبد إسنا التي من المقرر أن تخضع لعملية ترميم تحت إشراف وزارة الآثار، كما قام بتفقد سوق الق?سار?ة المجاور لمعبد إسنا، والذي يعد من أقدم الأسواق في الفترة المعاصرة في إسنا، وتفقد المئذنة العمر?ة بمحيط المعبد والتي تعد من أقدم المآذن في إسنا.

- بالصور.. "أوقاف الأقصر" تحتفل بـ"الإسراء والمعراج" فى حضور المحافظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري

«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري

إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب

إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب

السفير البريطاني للمصريين: نشارككم الحزن

السفير البريطاني للمصريين: نشارككم الحزن

"الكنيسة الكاثوليكية" تنفي إلغاء زيارة البابا فرنسيس لمصر.. وتدعو الجميع إلى الهدوء

"الكنيسة الكاثوليكية" تنفي إلغاء زيارة البابا فرنسيس لمصر.. وتدعو الجميع إلى الهدوء