محافظ الاقصر يناقش مشروع تطوير معبد إسنا وتنمية المنطقة الأثرية

عقد محافظ الأقصر محمد بدر، مساء امس اجتماعاً موسعاً بمبنى مجلس مدينة إسنا، لمناقشة مشروع تطوير معبد إسنا، وذلك بحضور عضو المجلس التخصصى للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية الدكتورة سمية بهي الدين، ورئيس مدينة إسنا محمد سيد سليمان.

حضر الاجتماع، أعضاء مجلس النواب عن دائرة مدينة إسنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثلين عن منطقة آثار مصر العليا، وعدد من أصحاب البازارات وأهالي المنطقة المحيطة بالمعبد التى تدخل فى إطار مشروع التطوير.

وقال محافظ الأقصر، أنه سيتم وضع مخطط تفصيلى، للإرتقاء بالب?ئة العمران?ة لمنطقة معبد إسنا وتنم?ة المنطقة الأثر?ة حول المعبد، مشيراً إلى أن المخطط سيشمل تطو?ر المدخل ومنطقة البازارات المؤد?ة إلى معبد إسنا، لاستغ?ل الموقع المركزى لمنطقة المعبد وتطو?رھا بهدف تدفق الحركة السياحية على المعبد، وتوفير كافات الخدمات اللائقة التي تناسب السائحين.

وقالت الدكتورة سمية بهي الدين، أن تطوير المنطقة سيتم بشكل حضارى تستخدم خلاله تصميمات موحدة لشكل المبانى والدهانات وأشكال النوافذ والأبواب والشرفات، مع وضع تصميمات للشوراع تتلائم مع طابع المنطقة الأثرية.

وعقب الاجتماع قام محافظ الأقصر والوفد المرافق له بجولة تفقدية للمنطقة المؤدية والمحيطة بمعبد إسنا، لمعاينة الوضع على الطبيعة، كما تفقد وكالة الجداوي الملاصقة لمعبد إسنا التي من المقرر أن تخضع لعملية ترميم تحت إشراف وزارة الآثار، كما قام بتفقد سوق الق?سار?ة المجاور لمعبد إسنا، والذي يعد من أقدم الأسواق في الفترة المعاصرة في إسنا، وتفقد المئذنة العمر?ة بمحيط المعبد والتي تعد من أقدم المآذن في إسنا.

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