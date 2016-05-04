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رياح شديدة وموجة برد وعواصف رملية فى شمال سيناء

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رياح شديدة وموجة برد وعواصف رملية فى شمال سيناء رياح شديدة وموجة برد وعواصف رملية فى شمال سيناء
تعرضت محافظة شمال سيناء الليلة الماضية لموجة شديدة من الرياح والبرد والعواصف الرملية، إلا أنها لم تؤثر على الحركة التجارية والأسواق.

وأدت هذه الموجة إلى خلو الشوارع من المارة، وتم إغلاق الأسواق وتوقفت الحركة التجارية وكافة مظاهر الحياة العامة نتيجة لبدء تطبيق قرار حظر التجوال فى معظم مناطق المحافظة.

من جانبها، توالى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة متابعة الظروف الجوية أولا بأول، عن طريق ربطها بغرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات، مع استمرار المتابعة مع الأرصاد الجوية وأجهزة الرى، ولم تتلق الغرفة أية إخطارات حتى الآن.

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