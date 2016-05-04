أخبار عاجلة

الريال يطلق جرس الإنذار قبل موقعة البايرن -
بث مباشر.. «مانشستر يونايتد × سندرلاند» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. «روما Vs بولونيا» بـ«الكالتشيو» -
صلاح أساسيًا أمام بولونيا في «الكالتشيو» -
الأخبار - الصحفي عاطف دعبس يكشف عن تحفظ الشرطة على "رأس" الإرهابي المفجر نفسه بالكنيسة -
الأخبار - د. صلاح حسب الله : هناك ضرورة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون أسرع في هذه القضايا -
عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات -
البورصة تخسر 7 مليارات جنيه متأثرة بتفجيرات طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق -
نقابة الصحفيين تدين تفجير كنيسة «مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بدء الحملة القومية لعلاج مرضى "فيروس سى" بدسوق كفر الشيخ اليوم

Google+ Print
بدء الحملة القومية لعلاج مرضى "فيروس سى" بدسوق كفر الشيخ اليوم بدء الحملة القومية لعلاج مرضى "فيروس سى" بدسوق كفر الشيخ اليوم
استعدت رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق برئاسة اللواء أحمد بسيونى زيد مساعد المحافظ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، لبدء فعاليات الحملة القومية للفيرس C، اليوم الأربعاء.

استقبلت العيادات المتنقلة وتم تسكينها وتحديد أماكن سحب العينات للسيدات والرجال وكبار السن واستلام النتائج، وتم تحديد مواعيد العمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا.

وقال اللواء أحمد بسيونى زيد، رئيس مدينة دسوق، إن الحملة تحت رعاية اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع صندوق تحيا ، بالاستعانة بأطباء مديرية الصحة بكفر الشيخ تحت إشراف الدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.
>
>

- "صحة كفر الشيخ": 17 ألفًا و128 شخصًا مصابون بفيروس سى فى 3 مراكز

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري

«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري

إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب

إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب

السفير البريطاني للمصريين: نشارككم الحزن

السفير البريطاني للمصريين: نشارككم الحزن

"الكنيسة الكاثوليكية" تنفي إلغاء زيارة البابا فرنسيس لمصر.. وتدعو الجميع إلى الهدوء

"الكنيسة الكاثوليكية" تنفي إلغاء زيارة البابا فرنسيس لمصر.. وتدعو الجميع إلى الهدوء