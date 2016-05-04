بدء الحملة القومية لعلاج مرضى "فيروس سى" بدسوق كفر الشيخ اليوم

استعدت رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق برئاسة اللواء أحمد بسيونى زيد مساعد المحافظ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، لبدء فعاليات الحملة القومية للفيرس C، اليوم الأربعاء.

استقبلت العيادات المتنقلة وتم تسكينها وتحديد أماكن سحب العينات للسيدات والرجال وكبار السن واستلام النتائج، وتم تحديد مواعيد العمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا.

وقال اللواء أحمد بسيونى زيد، رئيس مدينة دسوق، إن الحملة تحت رعاية اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، بالاستعانة بأطباء مديرية الصحة بكفر الشيخ تحت إشراف الدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

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