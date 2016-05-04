مدير مستشفى التأمين بالسويس: رفضنا استلام لحوم غير مطابقة للمواصفات

قال الدكتور محمد حواش، مدير مستشفى التأمين الصحى بالسويس، إن مسئولى المستشفى رفضوا استلام لحوم غير مطابقة للمواصفات، وأبلغوا الطب البيطرى وحرروا المحاضر القانونية بالواقعة.

وأكد محمد حواش لـ "اليوم السابع"، أن الشركة الموردة للحوم بالمستشفى وردت 23 كيلو لحم بقرى بدون أختام، وتفوح منها الرائحة الكريهة، وعلى إثر ذلك رفض مسئول المطبخ استلام اللحوم، وظلت على عهدة المورد، وحضر مسئول الطب البيطرى، وأكد رفض استلام اللحوم، وتم تحرير محضر لمباحث التموين، وتم تسليم اللحوم للمباحث مرفقه بالمحضر.

وأوضح محمد حواش، أن اللحوم كانت بحوزة المورد، ولم تقم المستشفى باستلامها من المورد، عندما حاول توريدها للمستشفى.

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