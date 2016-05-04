حمدان بن زايد يزور سعيد المنصوري وحميد القبيسي

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية المواطنين سعيد عتيق خلفان المنصوري وحميد محمد سلطان بلفاره القبيسي، كلاً على حدة، وذلك في منزليهما بمدينة زايد المنطقة الغربية.

ورحب المواطنان وأفراد أسرتيهما والأقارب بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وأعربوا عن سعادتهم بتشريف سموه لهم وثمنوا الحرص الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة للتواصل مع أبناء الوطن والالتقاء بهم ومشاركتهم مناسباتهم المختلفة.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تعكس حرص القيادة الحكيمة على التواصل مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم في علاقة حميمة تؤكد عمق الروابط التي تجمع القيادة بالشعب. رافق سموه أثناء الزيارتين محمد حمد بن عزان المزروعي وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية.

..ويعزي في وفاة أحمد الهاملي

قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية مساء أمس واجب العزاء إلى مبارك سيف الهاملي في وفاة ابنه «أحمد»، وذلك بمجلس مدينة زايد بالمنطقة الغربية. وعبر سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

قدم العزاء إلى جانب سموه محمد حمد بن عزان المزروعي وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية.