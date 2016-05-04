مدني الشارقة يدشن سيارة رغاوي جديدة

دشنت إدارة الدفاع المدني في الشارقة سيارة الرغاوى والتي يمكنها تزويد 3 من سيارات الإطفاء بمادة الرغوة التي تساعد في إخماد النيران التي تنشب في المصانع خاصة التي تتعامل مع المواد الكيميائية سريعة الاشتعال.

وقال العميد عبدالله السويدي مدير إدارة الدفاع المدني بالشارقة أن السيارة تم تجهيزها محليا من فريق عمل مركز الدفاع المدني بسمنان، لافتا إلى أن السيارة سعتها 10 أضعاف سيارات الإطفاء الأخرى، كما أنها تقدم الدعم اللوجستي لـخمس سيارات في آن واحد ما يسهل عملية الإطفاء ويقلل زمن الاستحابة.

وأوضح السويدي، أن التكلفة تعد رمزية، كما أن الإدارة ستعمل على تجهيز سيارتين إضافيتين في مركز الصجعة ومويلح.