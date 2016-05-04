"طرق دبي" تبدأ تطبيق نظام المواعيد الجديد للفحص الفني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن بدء تطبيق نظام جديد لمواعيد الفحص الفني للشركات التي تمتلك 1000 مركبة وما فوق، حيث يتوجب أخذ موعد مسبق في أوقات الذروة ما بين 10 صباحاً - 5 مساءً، وذلك في إطار سعي الهيئة إلى تقليص حدة الإزدحامات الخاصة بالخدمة، وإرضاء المتعاملين من خلال سرعة وتنظيم إنجاز معاملاتهم.

وقال السيد أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص بالهيئة: إنه تم إخطار مزودي الخدمة بإعداد مراكزهم للبدء في تطبيق نظام المواعيد الجديد المتعلق بخدمة الفحص الفني للشركات التي تمتلك 1000 مركبة وما فوق، حيث لا يتم الفحص الفني إلا من خلال موعد مسبق، لاسيما في أوقات الذروة ما بين العاشرة صباحاً والخامسة مساءً، مؤكدا أن المستهدف في عام 2020 هو جعل معدل الفحص الفني بنظام المواعيد يصل إلى 80 %، للتخفيف من الإزدحامات وسرعة إنجاز الخدمة في مراكز مزودي الخدمة المعنية وهي: تسجيل القصيص، تسجيل البرشاء، واصل ند الحمر، واصل الجداف، تمام الكندي، كويك، وكارس.

وأوضح، أنه تم الاجتماع مع المعنيين من مزودي الخدمة لشرح النظام وفوائده، والعمل على تأهيل وتجهيز أنظمة مراكزهم للتعامل مع نظام المواعيد الجديد، ووضع لوحات إرشادية لتوجيه المتعاملين لحارات الفحص الخاصة بالخدمة الجديدة، وتدريب موظفي الاستقبال على النظام، والعمل على تجهيز نظام CIS للسماح بإرسال رسائل نصية للمتعاملين للتأكيد على حجز الموعد وتذكيرهم به، مشيراً إلى أن النظام الجديد سوف يشمل قريباً الشركات المالكة لأقل من 1000 مركبة.

وأكد بهروزيان، أن نظام المواعيد الجديد متوفر بشكل اختياري لفئة الأفراد، وهو يصب في مصلحة طالبي خدمة الفحص الفني من حيث توفير الوقت والجهد لإنجاز معاملاتهم، وهو ما يعني حرصنا على رفع معدلات رضاهم الذي يعتبر إحدى الأهداف الاستراتيجية للهيئة.

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