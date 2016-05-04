مصدر أمنى: محاولات إخماد حريق حاويات ميناء شرق بورسعيد مستمرة

قال مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، إن قوات الحماية المدنية ما زالت متواجدة على رصيف رقم 7 بشركة قناة السويس لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد، لإخماد الحرائق التى تظهر نتيجة إزاحة الحاويات المحترقة أولا بأول، وذلك بالتعاون مع قيادات أمن الموانئ والقوات المسلحة والبحرية وبعض قاطرات هيئة قناة السويس العملاقة.

وأضاف المصدر، أن محاولات إخماد الحريق مستمرة، للوصول إلى الحاويات التى تحتوى على 70 طنا من زيت الطعام وبعض البضائع الأخرى من خلال الدفع بـ4 بسيارات إطفاء.

وكان حريق قد شب على رصيف رقم 7 بشركة قناة السويس لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد، نتيجة قيام السفينة الصينية CSCO التابعة لتوكيل شاينا شيبنج بكسر الونش العملاق رقم 17 أثناء مغادرتها الرصيف متجهة إلى نابولى بإيطاليا، مما أدى إلى سقوط الونش RTG رقم CR18 واندلاع حريق هائل بتنك السولار الخاص بالونش، مما أدى وصول ألسنة النيران لـ36 حاوية بداخلها زيت طعام وبضائع أخرى.

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