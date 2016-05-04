زحام مرورى بسبب انقلاب مقطورة أعلى محور أحمد عرابى

ظهرت كثافات مرورية أمام العديد من السيارات أعلى محور أحمد عرابى بالمهندسين أمام القادم من أكتوبر وفى طريقه للمهندسين، بسبب حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل، وانتقل رجال المرور إلى المكان، وجار سحب الكثافات أعلى الطريق لتسيير الحركة المرورية.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من غرفة النجدة، يفيد بانقلاب مقطورة محور أحمد عرابى، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لإزالة حطام الحادث.

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