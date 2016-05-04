أخبار عاجلة

الريال يطلق جرس الإنذار قبل موقعة البايرن -
بث مباشر.. «مانشستر يونايتد × سندرلاند» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. «روما Vs بولونيا» بـ«الكالتشيو» -
صلاح أساسيًا أمام بولونيا في «الكالتشيو» -
الأخبار - الصحفي عاطف دعبس يكشف عن تحفظ الشرطة على "رأس" الإرهابي المفجر نفسه بالكنيسة -
الأخبار - د. صلاح حسب الله : هناك ضرورة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون أسرع في هذه القضايا -
عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات -
البورصة تخسر 7 مليارات جنيه متأثرة بتفجيرات طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق -
نقابة الصحفيين تدين تفجير كنيسة «مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

زحام مرورى بسبب انقلاب مقطورة أعلى محور أحمد عرابى

Google+ Print
زحام مرورى بسبب انقلاب مقطورة أعلى محور أحمد عرابى زحام مرورى بسبب انقلاب مقطورة أعلى محور أحمد عرابى
ظهرت كثافات مرورية أمام العديد من السيارات أعلى محور أحمد عرابى بالمهندسين أمام القادم من أكتوبر وفى طريقه للمهندسين، بسبب حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل، وانتقل رجال المرور إلى المكان، وجار سحب الكثافات أعلى الطريق لتسيير الحركة المرورية.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من غرفة النجدة، يفيد بانقلاب مقطورة محور أحمد عرابى، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لإزالة حطام الحادث.


>- المرور: كاميرات مراقبة لمتابعة إنشاء كوبرى البراجيل واستكمال محور روض الفرج
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365