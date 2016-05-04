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"رئيس القومية للأنفاق":البت فى عرض الأعمال الاستشارية لمترو الهرم خلال أيام

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"رئيس القومية للأنفاق":البت فى عرض الأعمال الاستشارية لمترو الهرم خلال أيام "رئيس القومية للأنفاق":البت فى عرض الأعمال الاستشارية لمترو الهرم خلال أيام
أكد اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه يتوقع البت فى العرض المقدم من مجموعة الشركات اليابانية للقيام بالأعمال الاستشارية للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو المار بشارع الهرم خلال أيام.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق لـ"اليوم السابع"، أن المفاوضات مع الشركات اليابانية المقدمة للعرض سيتم حسمها خلال أيام، لافتا إلى أن المفاوضات تجرى حول التكلفة المالية للأعمال الاستشارية لأعمال تنفيذ هذه المرحلة من الخط الرابع.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه بمجرد حسم القرار واختيار الاستشارى، سيتم طرح مناقصة بين الشركات اليابانية لتنفيذ هذه المرحلة التى يمولها الجانب اليابانى بقيمة 1.2 مليار دولار فى صورة قرض ميسر.


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