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النيابة تثبت استفادة عكاشة من تزويره الدكتوراه وتقديمها كمحرر رسمى للبرلمان

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النيابة تثبت استفادة عكاشة من تزويره الدكتوراه وتقديمها كمحرر رسمى للبرلمان النيابة تثبت استفادة عكاشة من تزويره الدكتوراه وتقديمها كمحرر رسمى للبرلمان
كشف مصدر قضائى أن النيابة العامة أثبتت استفادة توفيق عكاشة من شهادة الدكتوراه الخاصة به والتى تبين أنها مزورة، من خلال تقديمها لمجلس الشعب عقب فوزه فى الانتخابات البرلمانية لمنحه صفة دكتور.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن النيابة تتجه لإصدار قرار خاص بتوفيق عكاشة لتحقيق معه فيما نسب إليه بتزويره شهاده دكتوراه وتقديما كمحرر رسمى لمجلس النواب.

كانت النيابة العامة تسلمت ملف قضية تزوير توفيق عكاشة، صاحب قناة الفراعين، للدكتوراه الخاصة به، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وقررت منعه من السفر.

واحتوى الملف على ما يفيد بأن توفيق عكاشة قام بشراء وتزوير شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أمريكية غير موجودة، وغير مقيد بها، بالإضافة إلى خطابات المجلس الأعلى للجامعات، وأيضا مذكرة وزراة الداخلية حول تأكدها من خلال الجهات الرسمية فى الخارج بكذب توفيق عكاشة وتزويره للدكتوراه.


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