تربوي بتعليم الدواسر يفوز بجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم

حاز المشرف التربوي بإدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر الأستاذ محمد بن سلطان الولماني، على جائزة الدراسات الإنسانية في مجال النقد الأدبي، ضمن جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم بالإمارات العربية المتحدة، وتساهم الجائزة في توجيه جهود الباحثين والأكاديميين لدراسة قضايا حيوية لها انعكاس إيجابي في رفع المستوى المعرفي والثقافي لصناعة أجيال قادرة على الابتكار والإبداع.

وقد تسلم الولماني جائزة المركز الثاني من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسط حفل خصص لتكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الـ 32 والبالغ عددهم 21 فائزاً من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي تنافسوا على الفروع الستة للجائزة.

الاستاذ الولماني أكد اعتزازه بهذه الجائزة، خاصة أن هذا التكريم يعد حافزاً لمواصلة الجهود، والعمل على الارتقاء بمستوى طرح النقدي الأدبي في سبيل تحقيق رسالته التي تهدف إلى تفسير النصوص وتحليلها.