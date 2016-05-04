الأمن يمنع موظفى "الصحفيين" من الوصول لمقر النقابة.. ويسمح بمرور الأعضاء فقط

منعت قوات الأمن المتمركزة فى محيط نقابة الصحفيين، صباح اليوم الأربعاء، موظفى النقابة من الوصول إلى المقر لمباشرة مهام عملهم، وذلك بحجة عدم السماح بدخول أى شخص إلى مقر النقابة إلا للأعضاء ممن يحملون كارنيه عضوية النقابة، كما يمنعون مرور الصحفيين من غير الأعضاء.

يأتى هذا فيما يستمر اعتصام عشرات الصحفيين من أعضاء النقابة داخل مقرها الكائن بشارع عبد الخالق ثروت بمنطقة وسط البلد، كما تستمر قوات الأمن فى إغلاق كافة الشوارع المؤدية إلى مقر النقابة بالحواجز الحديدية، التى لا تسمح بمرور الحواجز للوصول إلى مقر النقابة إلا للأعضاء الذين يحملون كارنيه عضوية النقابة.

وتعقد نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، اجتماعا عاجلا لأعضاء الجمعية العمومية لتدارس اقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة واتخاذ ما يناسبه من قرارات للرد عليه بما يحفظ كرامة المهنة ويصون حرمة النقابة.

كما يعقد مجلس النقابة، اجتماعا له مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة والنقباء وأعضاء مجالس النقابة السابقين وأعضاء مجلس النواب من الصحفيين للتشاور فيما يلزم من إجراءات لصد هذا العدوان على النقابة.

محمد عبلة: اقتحام الداخلية لنقابة الصحفيين يؤكد عدم وجود حرية رأى فى مصر

>

>نقيب الصحفيين لـ"خالد صلاح": النائب العام حصن انتهاكات"الداخلية"..ولايليق بمؤسسات الدولة معاملتى كمجرم..ويؤكد: لا أخشى شيئا ورسالتهم ضلت الطريق..و"عمومية"اليوم دفاعا عن كرامة النقابة والحفاظ على الوطن

>

>