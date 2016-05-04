انفجار قنبلة محلية الصنع بوحدة مرور أبو كبير بالشرقية دون خسائر بشرية

انفجرت فى الساعات الأولى فى صباح اليوم قنبلة محلية الصنع، بوحدة مرور أبو كبير بمحافظة الشرقية، ولم يسفر الانفجار عن وقوع أى خسائر بشرية أو تلفيات كبيرة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق برئاسة أحمد العدوى وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بوصول بلاغ بسماع صوت انفجار قوى بالقرب من وحدة مرور أبو كبير.

وتبين من التحريات الأولية إلقاء قنبلة محلية الصنع على وحدة مرور أبو كبير، والتقطت إحدى كاميرات المراقبة بمحل مجاور لوحدة المرور صورة لشخصين يشتبه فى قيامهما بإلقاء القنبلة، وجارى العمل على ضبطهما.

- انفجار قنبلة محلية الصنع ألقاها مجهولون على مقر نيابة أبوكبير بالشرقية