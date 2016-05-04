63% من القراء يستبعدون تحسن العملية التعليمية بعد إقرار لائحة الانضباط

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع حدوث تحسن فى العملية التعليمية بعد إقرار لائحة الانضباط، استبعد غالبية القراء حدوث تحسن فى العملية التعليمية بعد إقرار لائحة الانضباط.

واستبعد 63% من القراء حدوث تحسن فى العملية التعليمية بعد إقرار لائحة الانضباط، بينما توقع 35% من القراء حدوث تحسن فى العملية التعليمية بعد إقرار لائحة الانضباط، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

- التعليم تنتهى من لائحة الانضباط.. رئيس الأعلى للأمناء: فصل الطالب والسماح له بإعادة القيد حال تجاوزه.. ورفع رسوم القيد لـ"1000 جنيه.. وإحالة المعلم للمحكمة حال مخالفته.. مصدر: عرضها على"النواب" قريبا