مبعوث الأمم المتحدة: استئناف محادثات السلام اليمنية فى الكويت اليوم

من المقرر استئناف محادثات السلام التى تدعمها الأمم المتحدة، وتهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية اليمنية اليوم الأربعاء، بعد أن علقتها الحكومة اليمنية احتجاجا على هجوم للحوثيين على قاعدة عسكرية فى العاصمة صنعاء يوم الأحد.

وبدعم من هدنة صامدة إلى حد كبير منذ العاشر من أبريل، تقدمت محادثات السلام فى الكويت ببطء قبل تعليقها، وقال الحوثيون إن السعودية أطلقت سراح 40 سجينا يمنيا يوم السبت.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد فى وقت متأخر يوم الثلاثاء فى بيان "سيجتمع المشاركون غدا الأربعاء فى جلسة عمل مشتركة لمتابعة جدول الأعمال المتفق عليه."

وأضاف البيان "انطلاقا من حرصنا وإصرارنا على ضرورة تحييد المسار السياسى لمشاورات السلام اليمنية عن الأوضاع الميدانية تم الاتفاق على أن تعمل لجنة التهدئة والتنسيق على النظر فى الأوضاع الشائكة ميدانيا وتقديم تقارير مفصلة عنها للجهات المعنية."

وقال إن اللجنة ستصدر تقريرا فى غضون 72 ساعة بشأن أعمال العنف فى الأيام الأخيرة وتصدر توصيات تلتزم بها كل الأطراف لمعالجة الوضع.

ويحاول الحوثيون المدعومون من إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية التوصل لاتفاق سلام من خلال محادثات فى الكويت علاوة على تخفيف الأزمة الإنسانية التى تعانيها أفقر الدول العربية حيث قتل فى الصراع ستة آلاف شخص على الأقل.