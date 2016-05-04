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اليوم استكمال محاكمة 16 متهما فى خلية إمبابة الإرهابية

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اليوم استكمال محاكمة 16 متهما فى خلية إمبابة الإرهابية اليوم استكمال محاكمة 16 متهما فى خلية إمبابة الإرهابية
تستكمل اليوم محكمة الجنايات الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية إمبابة الإرهابية"، والمتهم فيها 16 متهما من بينهم 3 هاربين وذلك بعد رفض طلب رد رئيس المحكمة المقدم من أحد المتهمين.

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 16 من بينهم ثلاثة هاربون من أنهم فى غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلاً عن اتهام حيازة الأسلحة النارية والمفرقعات والأسلحة البيضاء.

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مصر 365