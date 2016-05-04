اليوم.. أولى جلسات محاكمة 22 شخصا فى "خرق قانون التظاهر"

تنظر اليوم محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار حسين جهاد وأمانة سر شريف صلاح أولى جلسات محاكمة 22 متهما من المتهمين بخرق قانون التظاهر، ويواجه المتهمون تهم إثارة الشغب وقطع الطريق والتجمهر وخرق قانون التظاهر.

وتعود أحداث الواقعة للشهر الماضى عندما ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهمين بوسط القاهرة بسبب تنظيمهم مظاهرات بسبب اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وتم إحالتهم للنيابة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وإحالتهم للمحاكمة وإحالة 3 منهم لمحكمة الطفل.

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