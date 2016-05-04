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أستاذ مخ وأعصاب: السكتة الدماغية أول سبب للإعاقة لدى كبار السن

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أستاذ مخ وأعصاب: السكتة الدماغية أول سبب للإعاقة لدى كبار السن أستاذ مخ وأعصاب: السكتة الدماغية أول سبب للإعاقة لدى كبار السن
أكد الدكتور هانى عارف، أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس، أن السكتة الدماغية أول سبب للإعاقة لدى كبار السن. وقال فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن السكتة الدماغية من الأمراض التى يمكن الوقاية منها عن طريق السيطرة على المشاكل التى تساعد على حدوثها مثل السكر، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة وارتفاع نسبة ، والتدخين وعدم ممارسة الرياضة، موضحا أن الاكتشاف المبكر للذبذبة الأذينية للقلب يقى من السكتة الدماغية.

وأشار "عارف" إلى أن هناك محاولات جادة فى لتفعيل علاج السكتة الدماغية فى الساعات الأولى عن طريق إذابة الجلطة خلال القسطرة المخية، مؤكدا أن نسبة العلاج وصلت إلى 8%، وهى نسبة تفوق النسبة العالمية فى كثير من البلاد، مضيفا: "قمنا بتفعيل نظام إذابة الجلطة خلال 4 ساعات ونصف الساعة، ويمكن إزالتها بالقسطرة المخية حتى 6 ساعات فى بعض الحالات".

وأكد "عارف" أن معدل الإصابة السنوى بالسكتة الدماغية يصل إلى 250 ألف مريض سنويا فى مصر، يتوفى منهم حوالى 50 ألفا كل عام.


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