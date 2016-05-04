الخارجية الأمريكية: واشنطن على تواصل مع حكومة العبادى العراقية

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيرى، أن الولايات المتحدة على تواصل دبلوماسى مع حكومة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى.

وأضاف جون كيربى - فى تصريحات صحفية - "إن الولايات المتحدة لا تزال تدعم الإصلاحات السياسية التى يتبناها العبادى ، كما أن واشنطن تدرك التحديات السياسية التى تواجه الحكومة العراقية".

وأكد المسئول الأمريكى، أن التحديات السياسية التى تواجه العبادى حاليا ليس لها تأثير على مواصلة الجهود لمحاربة تنظيم داعش فى العراق ، مشيرا إلى تنفيذ نحو 60 غارة جوية ضد أهداف تابعة للتنظيم الارهابى فى العراق فى مطلع الأسبوع الحالى ، وتابع قائلا " إن القوات العراقية تقوم بمهامها بصورة جيدة لملاحقة عناصر داعش".

وأضاف كيربى "إن الولايات المتحدة تؤمن بأن أفضل سبيل للقضاء على تنظيم داعش فى العراق هو إقامة نظام حُكم جيد وتنفيذ إصلاحات سياسية مثل التى يسعى رئيس الوزراء العراقى إلى اتخاذها".

وحول ما إذا كانت الولايات المتحدة تقوم بالوساطة بين التيار الصدرى العراقى وحكومة العبادى للحفاظ على وحدة العراق، قال كيربى " إن الولايات المتحدة لا تُقحم نفسها فى الشئون السياسية الداخلية بالعراق بهذا الأسلوب".

وأشار المتحدث إلى أن السفير الامريكى لدى العراق يجرى اتصالات مع حكومة العبادى ، فى حين تؤيد الولايات المتحدة الإصلاحات السياسية التى تتخذها الحكومة العراقية لكنها لا تقوم بأى وساطات.