أخبار عاجلة

الريال يطلق جرس الإنذار قبل موقعة البايرن -
بث مباشر.. «مانشستر يونايتد × سندرلاند» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. «روما Vs بولونيا» بـ«الكالتشيو» -
صلاح أساسيًا أمام بولونيا في «الكالتشيو» -
الأخبار - الصحفي عاطف دعبس يكشف عن تحفظ الشرطة على "رأس" الإرهابي المفجر نفسه بالكنيسة -
الأخبار - د. صلاح حسب الله : هناك ضرورة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون أسرع في هذه القضايا -
عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات -
البورصة تخسر 7 مليارات جنيه متأثرة بتفجيرات طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق -
نقابة الصحفيين تدين تفجير كنيسة «مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الخارجية الأمريكية: واشنطن على تواصل مع حكومة العبادى العراقية

Google+ Print
الخارجية الأمريكية: واشنطن على تواصل مع حكومة العبادى العراقية الخارجية الأمريكية: واشنطن على تواصل مع حكومة العبادى العراقية
قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيرى، أن الولايات المتحدة على تواصل دبلوماسى مع حكومة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى.

وأضاف جون كيربى - فى تصريحات صحفية - "إن الولايات المتحدة لا تزال تدعم الإصلاحات السياسية التى يتبناها العبادى ، كما أن واشنطن تدرك التحديات السياسية التى تواجه العراقية".

وأكد المسئول الأمريكى، أن التحديات السياسية التى تواجه العبادى حاليا ليس لها تأثير على مواصلة الجهود لمحاربة تنظيم داعش فى العراق ، مشيرا إلى تنفيذ نحو 60 غارة جوية ضد أهداف تابعة للتنظيم الارهابى فى العراق فى مطلع الأسبوع الحالى ، وتابع قائلا " إن القوات العراقية تقوم بمهامها بصورة جيدة لملاحقة عناصر داعش".

وأضاف كيربى "إن الولايات المتحدة تؤمن بأن أفضل سبيل للقضاء على تنظيم داعش فى العراق هو إقامة نظام حُكم جيد وتنفيذ إصلاحات سياسية مثل التى يسعى رئيس الوزراء العراقى إلى اتخاذها".

وحول ما إذا كانت الولايات المتحدة تقوم بالوساطة بين التيار الصدرى العراقى وحكومة العبادى للحفاظ على وحدة العراق، قال كيربى " إن الولايات المتحدة لا تُقحم نفسها فى الشئون السياسية الداخلية بالعراق بهذا الأسلوب".

وأشار المتحدث إلى أن السفير الامريكى لدى العراق يجرى اتصالات مع حكومة العبادى ، فى حين تؤيد الولايات المتحدة الإصلاحات السياسية التى تتخذها الحكومة العراقية لكنها لا تقوم بأى وساطات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان