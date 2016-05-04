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بالصور: شيرين تتألق في حفلها بحضور زوجة الرئيس المصري

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الثلاثاء 03-05-2016 15:57

تألقت المطربة عبد الوهاب في حفلها الذي انتهى في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، في فندق الماسة حيث ظهرت بلوك جديد بشعرها القصير وبفستان بسيط لاقى إعجاب الحضور.

حضرت الحفل زوجة الرئيس المصري عبد الفتاح ، في ظهور هو الأوّل لها، إذ أنّها لم تعتد على حضور إلا الحفلات التي تقام بمناسبة الأعياد الوطنية.

غنت شيرين عدداً كبيراً من أغنياتها القديمة والحديثة، مثل "آه يا ليل"ومشربتش من نيلها"و"جرح تاني"وأغنيات أخرى على مدار ما يزيد عن الساعة ونصف الساعة واختتمت أغنياتها بالأغنية الوطنية"بلادي بلادي".

الإعلامية بوسي شلبي قد قدمت الحفل الذي حضره كل من رجل الأعمال احمد أبو هشيمة طليق المغنية هيفاء وهبي وندا بسيوني وفيفي عبده.

 

نوال الكويتية تختتم الملتقى الإعلامي بـ " ليلة د.سعاد الصباح "

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سيدتي

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