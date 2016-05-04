بالصور: شيرين تتألق في حفلها بحضور زوجة الرئيس المصري

تألقت المطربة شيرين عبد الوهاب في حفلها الذي انتهى في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، في فندق الماسة حيث ظهرت بلوك جديد بشعرها القصير وبفستان بسيط لاقى إعجاب الحضور.

حضرت الحفل زوجة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ظهور هو الأوّل لها، إذ أنّها لم تعتد على حضور إلا الحفلات التي تقام بمناسبة الأعياد الوطنية.

غنت شيرين عدداً كبيراً من أغنياتها القديمة والحديثة، مثل "آه يا ليل"ومشربتش من نيلها"و"جرح تاني"وأغنيات أخرى على مدار ما يزيد عن الساعة ونصف الساعة واختتمت أغنياتها بالأغنية الوطنية"بلادي بلادي".

الإعلامية بوسي شلبي قد قدمت الحفل الذي حضره كل من رجل الأعمال احمد أبو هشيمة طليق المغنية هيفاء وهبي وندا بسيوني وفيفي عبده.

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