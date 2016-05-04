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بالصور ..سيدتي نت ترصد الحفلات التي نجت من المنع لدواعٍ أمنية

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الثلاثاء 03-05-2016 15:42

على الرغم من موجة تأجيل ومنع بعض الحفلات الغنائية التي كان من المفترض إقامتها خلال الأيام الماضية لدواعٍ أمنية، فإنّ هناك على الجانب الآخر حفلات أقيمت احتفالا بأعياد الربيع.

فقبل طرح ألبومه الجديد، الذي يعود به إلى الساحة الغنائية بعد غياب، أقام المطرب هاني شاكر حفلاً غنائياً ناجحاً في دار الأوبرا المصرية، حيث امتلأ المسرح بشكل كامل بجمهور هاني.

وفي النادي الأهلي، كان الجمهور على موعد مع ظهور خاصّ للمطربة نانسي عجرم، التي غنّت عدداً كبيراً من أغانيها، مُعربة عن سعادتها بمشاركتها في احتفالات أعياد الربيع في ، بحضور عدد كبير من أبناء النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة .

وكاد الحراس التابعون للشركة المنظمة أن يتسبّبوا في إفساد الحفل بسبب تعاملهم غير اللائق مع الجمهور، لولا تدخّل رجال الشرطة ليتمّ تفادي أيّ مشكلات.

وبفستان أحمر أنيق، لفتت المطربة جنات الأنظار، أثناء إحيائها حفلاً بمناسبة أعياد الربيع في الساحل الشمالي، على الرغم من زيادة عدد الجمهور. لكن الجمهور خرج في نهاية الحفل بشكل منظّم.

وغنّى الجمهور مع جنات أغاني ألبومها الذي طرحته منذ أيام.

أخيراً، شارك المطرب المصري رامي جمال في إحياء مهرجان "صن ست"، وتألق بالعديد من أغنياته، بمشاركة فريق المزيكاتي.

 

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سيدتي

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