بالفيديو.. نانسي عجرم : تجربة التمثيل "مؤجلة" والله أعطاني أكثر مما أستحق

رفضت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حسم موقفها من خوض تجربة التمثيل، وقالت إنها تشعر بأنّ في داخلها الموهبة والرغبة، ولكنها تخشى أن يؤثر عملها السينمائي في نجاحها كمطربة، وأكّدت أنها تشبع موهبتها فى مجال الكليبات الغنائية، وستتخذ قرار بطولة عمل دراميّ في اللحظة المناسبة.

نانسي أكدت فى تصريحات لفضائية ON TV، على هامش حفلها في النادي الأهلي المصري، أنها لم تتلقَّ حتى اللحظة عرضاً لغناء شارة أيّ من مسلسلات رمضان، وأنه ليس من المحتّم أن تقدّم أغنية في كلّ موسم، ولكنها إذا تلقّت عرضاً مناسباً مع كلمات جميلة تناسبها، وجذبتها أحداث المسلسل، فلن تتأخر، وهو ما اعتُبر نفياً غير مباشر لتسريبات صدرت عن أسرة عمل مسلسل وعد للنجمة مي عز الدين، أكدت أنّ نانسي ستقدّم تتر المسلسل بصوتها على غرار مسلسل "حالة عشق" العام الماضي.

ورداً على سؤال: "متى ستقدّم عملها السينمائي الأول"، قالت إنّها تستغلّ موهبتها في الكليبات، لأنّ العمل السينمائي سيشغل حيّزاً من الوقت على حساب نشاطها الغنائي، وأضافت: "عملي في التمثيل ليس فكرة مستحيلة، ولكنّها مؤجّلة في الوقت الحالي".

تابعت أن محبة جمهورها لها من الله، وقالت: الله أعطاني أكثرر مما استحق، فأنا أفعل ما أقدر عليه لمخاطبة كل أفراد الأسرة، ولكن هذه المحبة لا تتحقق الا بالله.