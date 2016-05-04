4 لجان من "الزراعة" تحاصر حشرة "التوتا" بعد إصابتها محصول الطماطم

بدأت وزارة الزراعة،ممثلة فى لجنة مبيدات الآفات الزراعة ،و الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، ومكافحة الآفات الزراعية، وقطاع الارشاد الزراعى، تشكيل لجان مرورية على جميع زراعات الطماطم واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، وذلك بعد أن عاودت حشرة "التوتا أبسليوتا" إصابة حقول الطماطم بالعديد من المحافظات بعد اختفائها على مدار 4 سنوات مما يهدد المحصول ويؤدى إلى ارتفاع أسعارها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

ودخلت الآفة مصر فى سبتمبر عام 2008، بمحافظة مطروح، ثم انتشرت بصورة كبيرة فى مختلف المحافظات 2012 مما كان لها أثر كبير فى إصابة محصول الطماطم بخسائر وارتفاع أسعارها ،بالإضافة إلى إصابة بعض المحاصيل الباذنجانية والبطاطس مما يعد تهديدا للمحاصيل الخضراوية الاستراتيجية الضرورية.

من جانبه، قال المهندس محمود فوزى،رئيس الادارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية التابع لوزارة الزراعة ، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، إنه تقرر تشكيل لجنة ادارة البساتين ،والإدارة المركزية لمكافحة الافات الزراعية ،بالمرور على جميع زراعات الطماطم خاصة محافظة الأقصر "مركز إسنا"، الذى يعد من أكبر المراكز انتاجا لمحصول الطماطم فى مصر ، حيث يتم زراعة 8 آلاف فدان بالمحصول، وذلك بعد تعدد شكاوى المزارعين من إصابات فردية لمحصولهم بحشرة "التوتا ابسيليتو"، مضيفا أنه تم الاتفاق مع قطاع الإرشاد والجمعيات التعاونية على توفير جميع المبيدات الخاصة بالحشرة للقضاء عليها بجميع الأسواق،مناشدا المزارعين بعدم استخدم أى مبيد غير مسجل وغير معروف لتجنب الإضرار الفعالة على المزارع أو المحصول.

بدوره، أكد الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، لـ" اليوم السابع "، أنه تقرر تشكيل لجنة من مبيدات الآفات للمرور على زراعات الطماطم والمعاينة على الطبيعة فى الأماكن التى أصابتها الآفة واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار حشرة التوتا "أبساليوتا" من خلال توفير مبيدات وهرمونات وتوصيات من قبل لجنة الآفات والمبيدات للحد من انتشار الحشرة.

وأضاف رئيس لجنة مبيدات الافات الزراعية، أن الضوابط المعمول بها فى تداول وإنتاج المبيدات، لا تسمح بدخول أى مبيد للبلاد عبر المنافذ الرسمية أو المصانع المحلية، إلا المبيدات المسجلة وبموافقة مسبقة من لجنة المبيدات وبعد إجراء تحليل لعينات من المبيدات الواردة، للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات قبل دخول البلاد، وقبل الإفراج عنها من الموانى من خلال مطابقة المواصفات الكيميائية والطبيعية والحدود الفعالة المطلوبة

الجدير بالذكر أن إناث حشرة التوتا "أبسليوتا" خلال فترة حياتها تضع حوالى 250 بيضة والبيضة صغيرة اسطوانية الشكل لونها كريمى مبيض إلى مصفر طولها 0.35، يوضع البيض غالبا على السطح السفلى للأوراق أو الساق ويفقس بعد 4-6 أيام من وضع البيض اليرقة لونها كريمى مع رأس داكن، وللحشرة أربعة أطوار يرقية تستغرق 10-15 يوما، العذراء لونها بنى مدتها عشرة أيام متواجدة أما فى التربة أو فى الأنفاق أو على سطح الورقة، الحشرة البالغة عليها حراشف فضية رمادية اللون وبقع سوداء على الجناح الأمامى، حيث تكتمل دورة الحياة من30-40 يوما.

وللحشرة قدرة تكاثرية عالية لا تدخل اليرقة فى طور السبات طالما أن الغذاء متوفر لها للحشرة 12 جيل بالسنة وطيرانها ليلى وتختبئ فى النهار بين الأوراق ويمكن أن تشتى الحشرة بطور البيضة أو العذراء أو البالغة والصفة التشخيصية المهمة للحشرة هو قرن الاستشعار المخرازى الجسم المغطى بحراشف فضية رمادية مع البقع السوداء على الأجنحة.

يذكر أن حفار أوراق الطماطم "توتا أبسلوتا" من رتبة حرشفية الأجنحة وعائلة جليكيدى هى آفة مدمرة للطماطم، تتغذى اليرقة على جميع أجزاء نبات الطماطم وتسبب دمارا للمحصول، بالإضافة إلى تسبب اليرقة نتيجة تغذيتها أنفاقا وممرات فى الأوراق والقمم النامية والبراعم وثمار الطماطم غير الناضجة والناضجة،تستطيع "التوتا أبسلوتا" تقليل الإنتاج بنسبة 80-100% من المحصول، العائل الأساسى للحشرة هو نبات الطماطم ولكنها تهاجم البطاطا والباذنجان والفلفل وأعشاب من العائلة الباذنجانية.

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