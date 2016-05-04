سفن بنما وليبيريا تتصدر قائمة أكثر الناقلات عبورًا لقناة السويس خلال يناير وفبراير

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن السفن البنمية كانت أكثر السفن عبورا للقناه خلال شهري يناير وفبراير من هذا العام، وجاءت السفن الليبيرية فى المرتبة الثانية ثم التابعة لجزر المارشال فى المرتبة الثالثة ثم بعد ذلك السفن التابعة لهونج كونج والسفن السنغافورية.> وكشفت تقارير ملاحية، صادر عن هيئة قناة السويس، أن السفن البنمية من أكثر السفن التى عبرت القناة خلال شهري يناير وفبراير، حيث عبرت 387 سفينة بنمية بحمولة 24 مليون و305 ألف طن، كما عبرت 337 سفينة ليبيرية أيضا بحمولات 18 مليون و426 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أن سفن جزر المارشال تأتى فى المرحلة الثالثة، حيث عبرت القناة 328 سفينة بحمولة 19 مليون و735 ألف طن، وفى المرتبة الرابعة السفن التابعة لهونج كونج، حيث عبرت خلال شهري يناير وفبراير 198 سفينة بحمولة 17 مليون و722ألف طن، وفى المرحلة الخامسة السفن السنغافورية، بـ 186 سفينة قناة السويس بحمولة 12 مليون و170ألف طن، كما تأتى ايطاليا فى المرتبة السادسة خلال شهر يناير وفبراير الماضين فى عبور السفن، بـ172 سفينة إيطالية بحمولة 10 مليون و291 ألف طن.

وأكدت التقارير الملاحية، أن المملكة المتحدة تأتى فى المرحلة السابعة من حيث العبور خلال شهري يناير وفبراير ،حيث عبرت القناة 107 سفينة بحمولة 6 مليون و680 ألف طن، وفى المرحلة الثامنة سفن جزر البهاما، بـ 94سفينة بحمولة 6 مليون و249 ألف طن ، وتأتى اليونان فى المرحلة التاسعة بـ 64 سفينة بحمولة 5 مليون و9 ألاف طن وفى المركز العاشر النرويج بـ 58 سفينة بحمولة 2 مليون و476 ألف طن.

وأضاف البيان أن ألمانيا عبر لها 48 سفينة خلال شهري يناير وفبراير بحمولة 4 مليون و829 ألف طن بينما عبرت للولايات المتحدة الأمريكية 35 سفينة بحمولة مليون و499 الف طن، كما عبرت للصين 34 سفينة بحمولة مليون و841 ألف طن .

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