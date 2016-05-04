«جامعة سطام» تدشن عدداً من المشروعات والخدمات الإلكترونية

دشن مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز د. عبدالرحمن العاصمي، مؤخراً، حزمة جديدة من المشروعات والخدمات الإلكترونية التي انتهت منها مؤخراً عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بُعد، وذلك في مسرح الجامعة الرئيس بالمدينة الجامعية بالخرج.

وألقى عميد تقنية المعلومات والتعليم عن بُعد د. محمد القحطاني كلمة خلال الحفل، استعرض خلالها جهود العمادة في التحول الإلكتروني بالجامعة، والتي توجت بتحقيق المركز الثاني من بين ١٥٠ جهة حكومية أخرى في إتاحة الخدمات الإلكترونية بنسبة مقدارها ٩٥،٦٢٪‏، في القياس السادس الذي أجراه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية في عام ١٤٣٧هـ، وتصنيف الجامعة في الفئة الخضراء عند مرصد الخدمات الإلكترونية بنسبة مقدارها ٩١،٥٣٪‏، بعد أن سجلت لديه أكثر من ٩٤ خدمة إلكترونية، بالإضافة إلى تأسيسها بنية تحتية مناسبة لإطلاق خدماتها التقنية والإلكترونية.

بعد ذلك دشن مدير الجامعة المشروعات والخدمات الإلكترونية الجديدة، والتي شملت حزمة من النظم والخدمات الإلكترونية ومشروع مركز التصديق الرقمي بالجامعة، ومشروع حماية وأمن المعلومات والنسخة الجديدة من بوابة الجامعة الإلكترونية، بالإضافة إلى مكتب إدارة المشروعات وتطوير المسرح الرئيس للجامعة في المدينة الجامعية.

ثم ألقى مدير برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر" د. عبدالرحمن العريني كلمة ثمن خلالها الشراكة الاستراتيجية القائمة بين برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر" وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز والتي أثمرت عن إعداد خطة التحول الإلكتروني بالجامعة وربط الجامعة بالقنوات والخدمات التي يقدمها البرنامج.

بعد ذلك ألقى مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز د. عبدالرحمن العاصمي كلمة عبر فيها عن سعادته بما حققته العمادة من إنجازات والتي ما كانت لتتحقق لولا الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة، حاثاً العمادة على الاستمرار في تحقيق مثل هذه الإنجازات المشرفة والتي من شأنها تحقيق خطة الجامعة نحو التحول الإلكتروني.

مدير الجامعة يتسلم شهادة الآيزو من د. محمد القحطاني