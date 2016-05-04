نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدعو لأوسع التفاف دولى حولها لوقف انتهاكات الاحتلال

دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إلى أوسع التفاف دولى وعربى حولها فى مساعيها لمطاردة مجرمى الاحتلال الإسرائيلى، الذين يرتكبون أفظع الجرائم بحق الشعب الفلسطينى، حتى يقفوا أمام المحاكم الدولية لينالوا العقاب الذى يستحقون.

واستنكرت النقابة، - بيان صحفى، أمس الثلاثاء، بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال القاضى بسجن الزميل عمر نزال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين 4 أشهر إداريا، الذى صدر عشية اليوم العالمى لحرية الصحافة.

واعتبرت النقابة قرار الاحتلال بحق الزميل نزال انتهاكا صارخا لحرية وحقوق الصحفيين الفلسطينيين وسياسة عنصرية من قبل الاحتلال الذى لا يتورع عن ارتكاب المجازر بحق شعبنا التى طالت الصحفيين الفلسطينيين، حيث قتل أثناء عدوانه الأخير على قطاع غزة 17 صحفيا أثناء قيامهم بتغطية جرائمه، إضافة لقتل صحفى مقدسى قبل عدة أشهر وإصابة العشرات منهم، سواء فى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وتوجهت النقابلة بالتحية للاتحاد الدولى للصحفيين والاتحاد الأوروبى للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب على مناصرتهم ودعمهم لحقوق الصحفيين الفلسطينيين، وللضغوط التى يمارسونها على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على الصحفيين الفلسطينيين ووسائل إعلامهم.