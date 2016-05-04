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محافظ سوهاج يقرر إعادة تشغيل المرافق لمواطن وعلاجه على نفقة الدولة

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محافظ سوهاج يقرر إعادة تشغيل المرافق لمواطن وعلاجه على نفقة الدولة محافظ سوهاج يقرر إعادة تشغيل المرافق لمواطن وعلاجه على نفقة الدولة
فى استجابة سريعة لما نُشر بموقع "اليوم السابع تحت عنوان "مأساة أسرة بسوهاج تعيش فى الظلام الدامس بعد انقطاع المياه والكهرباء عن المنزل " قرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، دفع فواتير المياه والكهرباء المتأخرة عن الموطن جمال عز الدين أحمد، من خلال وحدة التضامن الاجتماعى بحى غرب سوهاج.

كما قرر إعادة تشغيل المياه والكهرباء مرة أخرى، وتكليف مديرية الصحة بعلاجه وصرف الادوية التى يحتاجها على نفقة الدولة.


>- مأساة أسرة بسوهاج تعيش فى الظلام الدامس بعد انقطاع المياه والكهرباء عن المنزل.. والأب مصاب بالشلل والزوجة تعمل "مغسلة أموات" رغم مرضها.. جمال يطالب بعلاجه وصرف معاش تضامن.. وعودة المرافق للمنزل
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