صيدلة الزقازيق تكرم غدا المتفوقين والمتميزين فى الأنشطة الطلابية

تنظم كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق غدا الأربعاء 4 مايو احتفالية لتكريم أوائل الفرق الدراسية والمتميزين فى الأنشطة الطلابية للعام الجامعى 2015/2016 تحت رعاية الدكتور خالد عبدالبارى رئيس الجامعة والدكتور عبدالحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وصرح الدكتور محمد بركة عميد كلية الصيدلة أن التكريم سيشمل أوائل الفرق الخمس، أربعة طلاب فى كل فرقة وأوائل الصيدلة الإكلينيكية، ثلاثة طلاب فى كل مستوى، كما سيتم تكريم الطلاب المتميزين فى الأنشطة الطلابية والرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية والعلمية والجوالة والأسر والطالب والطالبة المثالية ومجلس الاتحاد.

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