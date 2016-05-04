تسجيل بيانات الضمان الاجتماعي والإعانات عبر أجهزة صراف الراجحي

دعت وزارة الشؤون الاجتماعية مستفيدي الضمان الاجتماعي وإعانات الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لديهم حسابات في مصرف الراجحي إلى تسجيل رقم الآيبان الخاص بهم عن طريق الصراف الآلي دون الحاجة لمراجعة مقرات مكاتب الوزارة أو إدارات البنوك.

وأوضح المشرف العام على تقنية المعلومات بوزارة الشؤون الاجتماعية المهندس ماجد العصيمي، أن خطة التحول الجديدة تسمح للمستفيد والمستفيدة بفتح حساب جديد في أي بنك يرغبه لاستقبال المبالغ، مشيراً إلى أن تجديد بطاقات المستفيدين والمستفيدات واستلام أرقامهم السرية ستكون عن طريق البنوك حيث تُعد معاملات بنكية خاصة ولن يكون للوزارة أي دور في ذلك، مبينا أن مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية إيداع المبالغ في حساب المستفيد والمستفيدة وفق أرقام آيباناتهم المسجلة لدى فروع الوزارة.

وأفاد أن خطة التحول تتميز بإتاحة مختلف الخدمات المصرفية للمستفيدين والمستفيدات، كتسديد الفواتير والتحويل بين الحسابات الأخرى وغيرها من العمليات، إضافة الى سهولة الإيداع والسحب في حساب "الآيبان" للمستفيد والمستفيدة، وخدمته في فروع البنوك كافة.

وأشار إلى أن الانتقال إلى خدمة "الآيبان" جاء تسهيلا للمستفيدين والمستفيدات وتمكين للمستحقين من الاستفادة من حساب البطاقة بشكل كامل، حيث كان في السابق لا يستطيع التحويل أو تسديد الفواتير باستخدام بطاقات الصرف الحالية، مضيفا أن التحول سيكون تدريجيا بالبدء بطلبات المستفيدين والمستفيدات الجدد، وطلبات تجديد البطاقات.

وأكد المهندس العصيمي أنه سيتم إيقاف نظام البطاقات الحالي من إصدار جديد أو إعادة إصدار، إلا في حال البطاقات التي يوجد عليها أرصدة مستحقة للمستفيد أو المستفيدة، حيث يسمح بالتجديد للبطاقة بنفس الطريقة المتبعة، عن طريق مكاتب الضمان الاجتماعي ومراكز التأهيل واستلام الرقم السري حتى انتهاء الرصيد، على أن يستمر الصرف على البطاقات سارية المفعول لحين التغيير إلى "الآيبان".

يذكر أن تحديث رقم "الآيبان" للمستفيدين أطلقتها الوزارة على ثلاث مراحل، حيث أطلقت المرحلة الأولى بتاريخ 3 /7 /1437هـ من خلال تطبيقات الضمان الاجتماعي والرعاية في فروع ومكاتب الوزارة، والمرحلة الثانية كانت بتاريخ 10 /7 /1437هـ حيث يتم تحديث أو تسجيل الآيبان من خلال أجهزة الصرف الآلي التابعة لمصرف الراجحي، وسيكون تدشين المرحلة الثالثة بتاريخ 24 /7 /1437هـ إذ سيتم فيها تحديث أو تسجيل الآيبان من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.