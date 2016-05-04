وزارة الصحـة: تشـكـيـل مجلـس المراقبة العام للرعاية النفسية قريباًً

أعلن مدير عام الصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة د. يوسف عبدالغني. عن قرب صدور قرار تشكيل مجلس المراقبة العام للرعاية النفسية من قبل وزير الصحة الذي تمتد فترة عمله لأربع سنوات قابلة للتجديد، ويضم المجلس مستشاراً شرعياً رئيساً، ومستشاراً من وزارة الداخلية نائباً للرئيس ومدير عام الصحة لنفسية والاجتماعية بوزارة الصحة عضواً وأميناً للمجلس، وممثل من الشؤون الاجتماعية ومستشار نظامي من وزارة الصحة، وعضو من هيئة حقوق الإنسان، وثلاثة من الأطباء الاستشاريين في الطب النفسي من وزارة الصحة والجهات الطبية الأخرى، وأخصائي نفس وأخصائي اجتماعي..

وكان د. عبدالغني قد قدم بمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض أمس، برنامجاً تدريبياً عن تطبيق أحكام نظام الرعاية الصحية النفسية، بحضور المدير التنفيذي للمجمع والمسؤولين والمختصين، وتحدث عبدالغني عن النظام الذي جاء في 30 مادة، تضمنت الأهداف التي يسعى لتحقيقها وتشمل تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى النفسيين، وحماية حقوق المرضى النفسيين وحفظ كرامتهم وأسرهم والمجتمع، ووضع آلية معاملة المرضى النفسيين وعلاجهم في المنشآت النفسية، كما تحدث عن حقوق المرضى النفسيين والتي تضمنت 17 حقاً ينوب عنه في المطالبة بها وليه أو وكيله، وغير ذلك من المواد الأخرى.

يذكر أن البرنامج يستمر على مدى ثلاثة أيام، ويشارك فيه 30 مختصاً من المجمع وذلك بهدف الرفع من كفاءة العاملين في مجال الصحة النفسية.