أخبار عاجلة

الريال يطلق جرس الإنذار قبل موقعة البايرن -
بث مباشر.. «مانشستر يونايتد × سندرلاند» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. «روما Vs بولونيا» بـ«الكالتشيو» -
صلاح أساسيًا أمام بولونيا في «الكالتشيو» -
الأخبار - الصحفي عاطف دعبس يكشف عن تحفظ الشرطة على "رأس" الإرهابي المفجر نفسه بالكنيسة -
الأخبار - د. صلاح حسب الله : هناك ضرورة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون أسرع في هذه القضايا -
عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات -
البورصة تخسر 7 مليارات جنيه متأثرة بتفجيرات طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق -
نقابة الصحفيين تدين تفجير كنيسة «مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

وزارة الصحـة: تشـكـيـل مجلـس المراقبة العام للرعاية النفسية قريباًً

Google+ Print

أعلن مدير عام الصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة د. يوسف عبدالغني. عن قرب صدور قرار تشكيل مجلس المراقبة العام للرعاية النفسية من قبل وزير الصحة الذي تمتد فترة عمله لأربع سنوات قابلة للتجديد، ويضم المجلس مستشاراً شرعياً رئيساً، ومستشاراً من وزارة الداخلية نائباً للرئيس ومدير عام الصحة لنفسية والاجتماعية بوزارة الصحة عضواً وأميناً للمجلس، وممثل من الشؤون الاجتماعية ومستشار نظامي من وزارة الصحة، وعضو من هيئة حقوق الإنسان، وثلاثة من الأطباء الاستشاريين في الطب النفسي من وزارة الصحة والجهات الطبية الأخرى، وأخصائي نفس وأخصائي اجتماعي..

وكان د. عبدالغني قد قدم بمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض أمس، برنامجاً تدريبياً عن تطبيق أحكام نظام الرعاية الصحية النفسية، بحضور المدير التنفيذي للمجمع والمسؤولين والمختصين، وتحدث عبدالغني عن النظام الذي جاء في 30 مادة، تضمنت الأهداف التي يسعى لتحقيقها وتشمل تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى النفسيين، وحماية حقوق المرضى النفسيين وحفظ كرامتهم وأسرهم والمجتمع، ووضع آلية معاملة المرضى النفسيين وعلاجهم في المنشآت النفسية، كما تحدث عن حقوق المرضى النفسيين والتي تضمنت 17 حقاً ينوب عنه في المطالبة بها وليه أو وكيله، وغير ذلك من المواد الأخرى.

يذكر أن البرنامج يستمر على مدى ثلاثة أيام، ويشارك فيه 30 مختصاً من المجمع وذلك بهدف الرفع من كفاءة العاملين في مجال الصحة النفسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية