300 سرير تدخل الخدمة في مشروع برج النساء والولادة الجديد بالطائف

شرعت مديرية الشؤون الصحية بالطائف في تجهيز برج النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي، والبالغ سعته 300 سرير.

ويضم البرج عيادات متخصصة للنساء والولادة، وعناية مركزه لحديثي الولادة، ويجري حالياً تجهيز غرف العمليات وأكشاك الولادة وفقا لأعلى المعايير الطبية بما يحقق الأهداف المنشودة للمشروع الصحي الجديد.

وقد بحث المشرف العام على إدارة التجهيزات الطبية بوزارة الصحة د. نايف المطيري على احتياجات برج النساء والولادة من الأثاث والأجهزة والمعدات الطبية، تمهيداً لتشغيل المشروع خلال الفترة المقبلة من العام الحالي، والذي يعد إضافة للمشروعات الصحية بالمحافظة، كما يخفف الضغط على المستشفيات التي تضم قساما للنساء والولادة حالياً.

ويتكون البرج من ستة طوابق، وتم تخصيص الدور الأول لأقسام التعقيم المركزي والأشعة والسجلات الطبية والمختبر وبنك الدم والاتصالات، أما الدور الثاني فقد خصص لغرف العمليات والعناية المركزة والحضانات، وبقية الأدوار مخصصة للتنويم، وجرى ربط البرج بمستشفى الملك فيصل عبر جسر علوي من أجل تحويل الحالات التي تحتاج إلى عمليات أخرى غير عمليات الولادة، وتم توزيع السعة السريرية للمستشفى 240 سريرا مخصصة للتنويم، و156 سريرا للأطفال حديثي الولادة، و12 سريرا للعناية المركزة والطوارئ، أما بقية الأسرة موزعة على اقسام المستشفى المختلفة لحالات ما قبل وما بعد الولادة.

الجدير بالذكر أن برج النساء والولادة بالطائف الجديد يعد أحد أحدث المشروعات الصحية بالطائف، وقد قامت مديرية الشؤون الصحية قبل سنوات بإخلاء المبنى المستأجر لمستشفى النساء والولادة بحي السلامة وتم إلحاق المستشفى بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي لحين الانتهاء من مشروع المبنى الجديد.