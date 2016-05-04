جمعية «كلانا» تدق ناقوس الخطر: 17 ألف مريض بالكلى في المملكة

دقت جمعية الأمير فهد بن سلمان لأمراض الكلى الخيرية "كلانا" ناقوس الخطر عندما أعلنت مؤخراً عن ارتفاع عدد مصابي الفشل الكلوي في المملكة إلى 17 ألف شخص.

جاء ذلك في الندوة التي أقيمت مؤخراً على مسرح "الأرقم" بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ونظمها مكتب التعليم بالروضة بهدف التوعية والتحذير من كثرة مسببات المرض.

وشاركت جمعية "كلانا" في الندوة بطواقمها الطبية والإدارية بصحبة د.عبدالله الدغيثر المدير التنفيذي، فيما رعى "تعليم الرياض" الفعالية بتشريف من مساعد المدير العام للشؤون التعليمية حمد الشنيبر، ومدير مكتب الروضة عماد بن محمد الهذيل، وبحضور العديد من طلاب المدارس، وأيضاً المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

وخلال الندوة، حذر حمد الشنيبر من مخاطر تزايد أعداد المصابين في المملكة، مشيراً إلى أنهم في "تعليم الرياض" يستشعرون خطر الإصابة بأمراض الكلى ويواجهون ذلك بكل السبل عبر توعية الطلاب والطالبات.

وقال الدكتور عبدالله الدغيثر: إن "كلانا" تدرك حجم التخوف من انتشار الفشل الكلوي بين كل شرائح المجتمع، مؤكداً أن الجمعية وبدعم مباشر من المشرف العام سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تقدم خدمات علاجية وتوعوية، أثمرت عن رفع المستوى الثقافي فيما يخص أمراض الكلى وطرق الوقاية منها.

فيما شدد مدير مكتب التعليم بالروضة عماد الهذيل على أن المسؤولية الاجتماعية تحتم عليهم تحصين الأبناء ضد الأمراض والأفكار المتطرفة، آملاً في بناء أجساد وعقول سليمة تسهم في تنمية الوطن، وتعكس صورة إيجابية لمكتسبات الوطن البشرية والخدمية.