د. عسيري: معانٍ ودلالات سامية لرعاية الملك سلمان لحفل التخرج

أكد مساعد الأمين العام لشؤون المعاهد واعتماد البرامج الدكتور سعد بن محمد عسيري أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لحفل الدفعة التاسعة عشرة من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة هي تتويج لسلسلة الإنجازات التي يشهدها القطاع الصحي بالمملكة، مبيناً أن هذه الرعاية تعني الشيء الكثير لدى العالمين في المجال الصحي، وتعد دافعاً وداعماً قوياً لمواصلة العمل وفق أعلى معايير الجودة، مقدماً شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لتفضله برعاية حفل تخريج الدفعة التاسعة عشرة التي تخرجها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مؤكداً أن هذه الرعاية تعد تشريفاً للقطاع الصحي بشكل عام وللهيئة السعودية للتخصصات الصحية وجميع منسوبيها.

وقال عسيري: لا أحد ينكر ما يحظى به القطاع الصحي من لدن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- من دعم متواصل ومتابعة مستمرة أساسها الأول هو صحة المواطن، بل صحة الإنسان بشكل عام، حيث يحظى العديد من المقيمين القادمين من الدول الأخرى بلفتة الحنان والإنسانية من قبل خادم الحرمين الشريفين، وتقدم لهم الرعاية الصحية في مستشفياتنا العالمية ومدننا الصحية الحديثة.

وأضاف الدكتور عسيري أن انتشار المستشفيات والمدن والمراكز الصحية في المناطق والمدن والمحافظات والمراكز والهجر لم يأت من فراغ، بل هي شاهد على تلاحم القائد بالرعية ومحبة مليك مخلص لشعبة، ووفاء متبادل بين القيادة الرشيدة والشعب.

وقال الدكتور عسيري: "لا يفوتني أن أشكر معالي وزير الصحة على متابعته المستمرة لترجمة هذه الإنجازات على أرض الواقع، كما أشكر سعادة الأمين العام للهيئة علة متابعته ودعمه لكل ما يسهم في تسهيل عمل الممارس الصحي، وكل ما يسهم في ضبط الممارسة الصحية في المملكة.

وهنأ مساعد الأمين العام لشؤون المعاهد واعتماد البرامج، الخريجين والخريجات بهذا الإنجاز الذي توجته رعاية خادم الحرمين، داعياً إياهم إلى عدم التوقف عند الحد، بل مواصلة طلب العلم والسعي لمواكبة اخر التطورات العلمية الصحية، متمنياً لهم التوفيق والسداد في حياتهم.