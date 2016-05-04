المرشد يكرم ٦٠ متميزاً في تعليم الرائد

كرم مدير عام التعليم بمنطقة الرياض محمد بن عبدالله المرشد صباح أمس حفل ٦٠ من القيادات التربوية والمرشدين وروّاد النشاط والمعلمين الفائزين بجائزة إتقان الرائد للتميز التربوي لمكتب التعليم بالرائد، وذلك بحضور عدد من القيادات التربوية.

وقد تضمن الحفل عرضًا مرئيًّا يحكي تاريخ الجائزة وأهدافها وفروعها وضوابط الترشيح. عقب ذلك القيت كلمة المكرمين القاها قائد ثانوية المتقدم خالد الغامدي، ثم قدم محموعة من الطلاب أوبريتاً بعنوان "عاصفة الحزم" نال استحسان الجميع.

بعدها ألقى مدير مكتب التعليم بالرائد د. عبدالله المهنا كلمة تحدث من خلالها عن إطلاق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - رؤية المملكة ٢٠٣٠ ودورها في رسم خارطة طريق تنموية شاملة لبناء مستقبل المملكة.

وشدد د.المهنا على أهمية العمل المتكامل في المدارس لبناء قادة المستقبل وفق منهجية واضحة الاهداف.

واستعرض د. المهنا جوائز مكتب التعليم بالرائد مشيراً إلى استحداث جوائز للعام القادم لوكيل المدرسة ورائد التوعية الإسلامية لتكتمل بذلك منظومة تكريم العاملين في المدرسة لبذل المزيد من الجهد والعطاء لدعم مسيرة التعليم في بلادنا الغالية.

بعدها شاهد الحضور فيلماً وثائقياً عن التطور الشامل للمملكة في كافة جوانب البناء الحضاري والتنموي.

ثم ألقى مدير عام تعليم الرياض كلمة أشاد فيها بإعلان رؤية المملكة ٢٠٣٠ وما اشتملت عليه من مرتكزات جعلت التعليم محوراً رئيساً. وشدد المرشد على أهمية تكريم المتميزين وتقدير عطائهم لما في ذلك من تحفيز على التنافس وبذل الجهذ لخدمة العملية التعليمية. وفي نهاية الحفل كرم المرشد المتميزين كما سلم الجائزة الكبرى لأحد المتميزين.

د.المهنا يلقي كلمته خلال الحفل

تكريم أحد المتميزين بالجائزة الكبرى بسيارة