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البارقي: رعاية خادم الحرمين دافع لمواصلة الإبداع وتحقيق الإنجازات

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أكد الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالهيئة للتخصصات الصحية الأستاذ زاهر بن محمد البارقي، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- لحفل الدفعة التاسعة عشر من الأطباء وأطباء الاسنان والصيادلة تعتبر دافعاً قوياً لهم لبذل ما بوسعهم تجاه الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن لسان حال الخريجين والخريجات يقول لمليكنا المفدى: غمرتنا بكرمك فلن نستطيع أن نجازيك إلا بتحقيق طموحك في العمل من أجل راحة وشفاء من نزل على هذه الأرض الطاهرة، وأن نسعى لمواصلة وتسجيل الجديد من الإنجازات الطبية على المستوى العالمي. وعبر الأستاذ البارقي عن سعادته الغامرة برعاية المليك لهذه المناسبة، إذ يحظى القطاع الصحي بدعم متواصل من قبل القيادة الرشيدة لتحقيق رغد العيش لأبناء الوطن، وقال "يعود الفضل بعد الله سبحانه وتعالى فيما تحقق من تطور وتقدم في هذا القطاع إلى ما يحظى به القطاع الصحي في المملكة من دعم واهتمام كبيرين من حكومة خادم الحرمين الشريفين، التي جعلت هذا المرفق الحيوي في مقدمة أولويات خططها التنموية، كونه يتصل بحياة الإنسان الذي يعد ركيزة التنمية وهدفها الأساسي.

وسأل البارقي المولى عز وجل، أن يديم خادم الحرمين الشريفين ذخراً لهذه البلاد ولشعبها، وأن يديم عليه -حفظه الله- الصحة والعافية، كما وجه الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية كلمة للخريجين قائلاً "أحبتنا الخريجين، لفد قضيتم أعواماً عدة في جد واجتهاد وكفاح، واليوم هو موعد جني الثمار، وها هي مشاعر أهاليكم ومدربيكم تفيض بالسعادة، فأبت إلا أن تشارككم هذه الفرحة، وأتت مهنئة ومباركة لكم هذا الإنجاز. كما حث الخريجين على تقوى الله، وأن يجعلوا الإخلاص نبراساً لهم يضئ لهم ما أظلم من الطريق للرقي بهذه الأمة والوطن، والوقوف على حاجة إخوننا المرضى، فالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

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