المبعوث الأممى لدى ليبيا يعتزم زيارة روسيا لحشد الدعم السياسى فى طرابلس

قال المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر، إنه يعتزم زيارة موسكو خلال الأيام المقبلة من أجل حشد الدعم للعملية السياسية، والوضع الصعب فى ليبيا.

وأضاف كوبلر فى تصريحات صحفية مساء أمس الثلاثاء، أن الهدف من جولته الأخيرة فى دولة الإمارات التى يزورها «بشكل دوري» هو التنسيق من أجل الدفع بالمضى قدما فى ليبيا مثلما ينسق مع الدول الفاعلة فى الإقليم.

وأعرب كوبلر عن اعتقاده بأنه يسير على «طريق التدرج إلى الأمام» بالعملية السياسية فى ليبيا، لافتًا إلى أن دعم مجلس النواب للاتفاق السياسى «أمر مهم».